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ننشر الأسماء.. البابا تواضروس يترأس اليوم طقوس رسامة وتجليس ٩ أساقفة

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ننشر الأسماء.. البابا تواضروس يترأس اليوم طقوس رسامة وتجليس ٩ أساقفة ننشر الأسماء.. البابا تواضروس يترأس اليوم طقوس رسامة وتجليس ٩ أساقفة

مصراوي Masrawy

02:06 م السبت 06 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عشية تجليس 7 أساقفة جددًا، وتجليس اثنين آخرين، بكاتدارئية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يقام قداس صباح غدٍ الأحد، لإتمام باقى الطقس.

وأرسل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطابا في وقت سابق للأنبا دانيال، أسقف المعادي والسكرتير العام للمجمع المقدس وأعضاء لجنة السكرتارية بالمقدس لاستطلاع آرائهم فى رسامة 7 أساقفة جددًا وتجليس اثنين ليكون مجموعهم 9.

وقال البابا في خطابه: "نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بنعمة المسيح القيام بسيامات جديدة ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة التالية على الأحبار الأجلاء لإبداء أي ملاحظات، تمهيدا للسيامة المباركة".

ومن المقرر أن يتم تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح.

كما سيتم رسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسا لدير للأنبا بيشوي خلفا للراحل الأنبا صرابامون، والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إيبارشية شرق النيل.

وتتضمن الرسامات أيضا عددًا من الأساقفة العموميين من بينها، رسامة القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

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