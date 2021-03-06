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ليس بأسبقية التسجيل.. الصحة تكشف طريقة اختيار المواطنين للحصول على لقاح كورونا

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ليس بأسبقية التسجيل.. الصحة تكشف طريقة اختيار المواطنين للحصول على لقاح كورونا ليس بأسبقية التسجيل.. الصحة تكشف طريقة اختيار المواطنين للحصول على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

02:04 م السبت 06 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إن الوزارة لا تتدخل في ترتيب أولويات حصول المواطنين على لقاح كورونا.

وأضاف "حساني" في تصريحات لمصراوي، أن "الموقع الإليكتروني هو الذي يقوم بترتيب هذه الأولويات، فالشخص يقوم بتسجيل بياناته الكاملة، ويختار المكان الذي يرغب في الحصول على اللقاح داخله، ويتبع ذلك إدراج تفاصيل حالته الصحية، والنظام الإلكتروني يقوم بترتيب المواطنين حسب أولويات حصولهم على اللقاح بداية من كبار السن ومتعددي الأمراض المزمنة، انتهاءً بصغار السن ولا يعانون من أمراض مزمنة".

وتابع: "لو دخل مواطن وسجل اليوم بياناته وكان من أصحاب الأولويات الأولى، سيدخل تلقائياً في بداية الترتيب بغض النظر عن الموعد الذي سجل فيه".

بدأت الخميس الماضي، حملة تطعيم كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتعتمد مصر جرعات من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني.

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