أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
الأهلي هرب من كمين إبراهيم نور الدين.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تبث بـ11 كاميرا.. ننشر استعدادات التليفزيون لمباراة الأهلي وفيتا كلوب واسم مخرجها

Print
تبث بـ11 كاميرا.. ننشر استعدادات التليفزيون لمباراة الأهلي وفيتا كلوب واسم مخرجها تبث بـ11 كاميرا.. ننشر استعدادات التليفزيون لمباراة الأهلي وفيتا كلوب واسم مخرجها

مصراوي Masrawy

01:58 م السبت 06 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم، حيث من المقرر إذاعتها أرضيا على قناة تايم سبورتس، وكذلك المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وأصدرت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، توجيهاتها إلى محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للخروج بالمباراة بأفضل صورة ممكنة، ووفقا للمواصفات التي حددها الكاف، خاصة وأن جودة بث المباريات تعكس صورة إيجابية عن وتليفزيونها الوطني.

وأوضح محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية لمصراوي، أنه سيتم نقل المباراة بوحدات hd بنفس المواصفات اللي حددها الكاف من خلال إدارة التبادل الإخباري، خاصة في ظل التنسيق الكامل مع الكاف، حيث سبق أن نقلنا قرعة البطولة من قبل.

وأوضح أن المخرج أسامة الهواري سيتولى إخراج المباراة، فيما تم اختيار وليد فاروق بروديوسر لها، لافتا إلى أنه سيتم نقل المباراة بـ١١ كاميرا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية