تبث بـ11 كاميرا.. ننشر استعدادات التليفزيون لمباراة الأهلي وفيتا كلوب واسم مخرجها

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم، حيث من المقرر إذاعتها أرضيا على قناة تايم سبورتس، وكذلك المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وأصدرت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، توجيهاتها إلى محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للخروج بالمباراة بأفضل صورة ممكنة، ووفقا للمواصفات التي حددها الكاف، خاصة وأن جودة بث المباريات تعكس صورة إيجابية عن مصر وتليفزيونها الوطني.

وأوضح محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية لمصراوي، أنه سيتم نقل المباراة بوحدات hd بنفس المواصفات اللي حددها الكاف من خلال إدارة التبادل الإخباري، خاصة في ظل التنسيق الكامل مع الكاف، حيث سبق أن نقلنا قرعة البطولة من قبل.

وأوضح أن المخرج أسامة الهواري سيتولى إخراج المباراة، فيما تم اختيار وليد فاروق بروديوسر لها، لافتا إلى أنه سيتم نقل المباراة بـ١١ كاميرا.