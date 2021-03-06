حريق هائل بمستودع وقود في بلدة أفغانية على الحدود مع إيران

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مصراوي Masrawy

كابول- (د ب أ):

أفاد مسؤولون أفغان، السبت، باندلاع حريق هائل بمخزن وقود في إقليم فرح بغرب أفغانستان.

وقال حاكم فرح، تاج محمد جاهد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الحادثة وقعت في مكتب جمارك شيخ أبونصر فرحي بالقرب من الحدود مع إيران.

وأضاف جاهد أن حريقا شب في أربع حاويات ولكن لم يصب أحد.

وتابع أنه نظرا لقلة عربات الإطفاء على الجانب الأفغاني من الحدود، طلبت كابول المساعدة من إيران.

وقال مسؤولون إنه جرى إرسال ثمانية فرق على الأقل لإخماد الحريق.

ولم يتضح على الفور في البداية سبب الحادث.

وهذا هو ثاني حريق هائل على الحدود بين أفغانستان وإيران في غضون ثلاثة أسابيع .

وفي منتصف فبراير، شب حريق هائل في بلدة إسلام قلعة في إقليم هرات وأصيب فيه 17 شخصا على الأقل. واحترقت تماما المئات من الشاحنات والحاويات تقدر بملايين الدولارات في الحريق الذي استمر 28 ساعة.

وأكد الجانب الإيراني الحريق. وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن نحو 120 ألف لتر (32 ألف جالون) من الديزل كانت مخزنة في تلك الحاويات.