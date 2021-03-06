قطع طريق رئيسي في العاصمة الهندية احتجاجا على قوانين الزراعة الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

نيودلهي- (بي بي سي):

قطع آلاف المزارعين الهنود طريقا رئيسيا قرب العاصمة دلهي، احتجاجا على قوانين زراعية تقول الحكومة إنها ستفيد المزارعين.

ويأتى هذا التصعيد بمناسبة مرور مائة يوم على بدء الاحتجاجات ضد القوانين التى يرى المزارعون إنها ستضر بمصالحهم.

ونصب عشرات الآلاف من المتظاهرين مخيمات طوال الأشهر الماضية في ضواحي المدينة.

ويخفّف القانون الجديد الذي يحكم القطاع الزراعيّ في الهند القواعد المفروضة على بيع، وتسعير، وتخزين المنتجات الزراعيّة، وهي القيود التي عملت على حماية المزارعين لعشرات السنوات من ممارسات السوق الحرّة.

ويخشى المزارعون من أن تشكل القوانين الجديدة خطرا على الامتيازات التي تمتعوا بها لعشرات السنوات، والتي حافظت على سياسات التسعير، وقللّت من قوى المضاربة في أسواق المنتجات الزراعيّة، علاوة على مخاوفهم من أن تجعل المزارعين فريسة لاستغلال الشركات الخاصّة.

وتصرّ الحكومة على أن الإصلاحات ستجعل المزارعين في وضع ماليّ أفضل ، وأن هناك حاجة ماسّة لها لتحديث قطاع صناعة المنتجات الزراعيّة في البلاد، وأن القوانين المقترحة ستعمل على تحرير القطاع الزراعي .

ويُنفذ عشرات الآلاف من المزارعين إضرابا في ضواحي دلهي منذ نوفمبر، مطالبين بإلغاء تلك القوانين بالكامل، وليس تعليق العمل بها كما تقترح الحكومة.