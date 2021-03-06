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استدلّت بالمسلمين.. الدستورية تؤيد تقديم الجدة للأم في حضانة الصغير "للمسيحيين"

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استدلّت بالمسلمين.. الدستورية تؤيد تقديم الجدة للأم في حضانة الصغير "للمسيحيين" استدلّت بالمسلمين.. الدستورية تؤيد تقديم الجدة للأم في حضانة الصغير "للمسيحيين"

مصراوي Masrawy

01:43 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على ما نصت عليه المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة لأم على الجدة لأب في حضانة الصغير، لكونها الأوثق اتصالاً بمصلحته، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسي.

وأضافت المحكمة أن ترتيب الحاضنات على النحو السالف لا يُعد في الديانة المسيحية من أصول العقيدة التي وردت بشأنها نصوص قاطعة، وتعتبر بالتالي شأنًا اجتماعيًّا خالصًا، فرؤى تحديدها على النحو المطبق على المصريين المسلمين، أقرب إلى واقع المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده في مجال الحقوق التي يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التي يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم، فالأسرة المسيحية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تعبيرًا عن انصهارهم في إطار أمتهم، ونأيهم عن الفواصل التي تفرقهم.

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