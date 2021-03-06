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مصدر بـ"الكهرباء": 380 مليون جنيه مديونيات المنشآت والفنادق السياحية بالأقصر وأسوان

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مصدر بـ"الكهرباء": 380 مليون جنيه مديونيات المنشآت والفنادق السياحية بالأقصر وأسوان مصدر بـ"الكهرباء": 380 مليون جنيه مديونيات المنشآت والفنادق السياحية بالأقصر وأسوان

مصراوي Masrawy

01:52 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء ، إن مديونيات المنشآت والقرى السياحية والفنادق بمحافظتَي أسوان والأقصر بلغت 380 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق والتواصل مع تلك الجهات للاتفاق على جدولة كل المستحقات والمديونيات المطلوبة؛ وهذا ما تم بالفعل .

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء الأقصر والممولة بقرض من الـدولة؛ بهدف تطويـر الشـبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة قدرها 412 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بمبلغ يصل إلى نحو 163 مليون جنيه.

وكشف المصدر عن أنه تم تنفيذ خطة إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020م بعدد 95 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36.084 كم، بلغت قيمتها 40 مليون جنيه.

وتابع المصدر بأنه بالنسبة إلى المشروعات (المنفذة للغير)، تم تنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري.. إلخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن بقيمة بلغت 405 ملايين جنيه.

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