تشابه أسماء يجعل من مهندس أردني "وزير صحة افتراضيا" للبنان

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جى بي سي نيوز :- وقع المهندس الأردني حسن حمد، ضحية تشابه أسماء بينه وبين وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، حيث يتلقى العديد من الرسائل عبر مواقع التواصل، على أنه الوزير المنشود.

ونشر المهندس الأردني تغريدة عبر موقع "تويتر"، أشار فيها إلى أنه يتلقى مئات الرسائل يوميا من المواطنين اللبنانيين، متمنيا على وزير الصحة حمد حسن سرعة الاستجابة.

وفي تصريح لقناة "MTV" اللبنانية، قال حمد إنه "مع بداية جائحة كورونا العالمية، كان التركيز على وزراء الصحة بشكل عام، ومن حسن حظي أو سوئه كان هناك تشابه بالأسماء بيني وبين وزير الصحة اللبناني".

وأضاف: "الكثير من الرسائل تردني يوميا بين طلبات واستفسارات، وبدأ الأمر في شهر نيسان الماضي، وتطورت المسألة خلال أزمة اللقاحات التي حصلت مؤخرا في لبنان، حيث وصل عدد الرسائل والتعليقات إلى المئات يوميا".

وتمنى على وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن يتواصل مع الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة والعون.

المصدر: RT + MTV