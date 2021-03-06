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90 قتيلا على الأقل في معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية بمأرب

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90 قتيلا على الأقل في معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية بمأرب 90 قتيلا على الأقل في معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية بمأرب

مصراوي Masrawy

01:32 م السبت 06 مارس 2021

صنعاء- (أ ف ب):

أوقعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مأرب، في شمال اليمن 90 قتيلا من الطرفين في 24 ساعة، وفق مصادر عسكرية حكومية، في وقت يواصل الحوثيون هجومهم لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية النفطية منذ حوالى شهر.

وبدأ الحوثيون المدعومون من إيران هجوما في بداية فبراير في اتجاه مأرب، آخر معقل للقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة في شمال البلاد

وقال مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس إن المعارك اندلعت على ست جبهات، وأن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات. إلا أن الحوثيين حققوا تقدما على جبهة كسارة الى شمال غرب المدينة.

وذكرت أن عدد القتلى بين القوات الحكومية والعشائر التي تقاتل الى جانبها يبلغ 32. كما تسببت المعارك بإصابة العشرات بجروح.

وأشارت الى أن المعارك ترافقت مع غارات نفذها التحالف الجمعة والسبت.

ولم يؤكد أي مصدر من حركة "أنصار الله" الحصيلة. ونادرا ما يدلي المتمردون بمعلومات عن المعارك.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجوما سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء. كما سيطروا على أجزاء واسعة من شمال اليمن.

وسيشكل سقوط مأرب لو حصل، ضربة كبيرة للحكومة اليمنية وحليفتها السعودية.

وفي موازاة معركة مأرب، كثف الحوثيون عمليات إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي السعودية.

وأصيب الجمعة مدنيان بشظايا صواريخ أطلقتها طائرات مسيرة على جنوب غرب المملكة، أحدهما طفل في العاشرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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