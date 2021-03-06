ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشو إلى 20 قتيلا و30 مصابا

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مصراوي Masrawy

مقديشيو- أ ش أ:

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 20 قتيلا و30 مصابا.

وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق علي عدن - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، مسئولية هذا الهجوم الإرهابي.

وانفجرت سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي في مقديشو، ما تسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا.

وقال شهود ووسائل إعلام رسمية "إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار، الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.. كما انهارت بعض المنازل الواقعة بالقرب من المطعم بعد انفجارها".