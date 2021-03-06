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"الحياة الفطرية": ممنوع صيد الطيور بـ"المصيدة"

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"الحياة الفطرية": ممنوع صيد الطيور بـ"المصيدة" "الحياة الفطرية": ممنوع صيد الطيور بـ"المصيدة"
شكر أحد المغردين على تقديم الاستفسار للمركز

أكّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يُمنع الصيد بطريقة وضع مصيدة لاصطياد الطيور؛ وذلك ردًّا على أحد المغردين الذي وثّق عملية اصطياد طيور النورس بواسطة مصيدة ""، وتساءل المُغرّد: هل هذا النوع من الصيد مسموح فيه، وبهذه الطريقة؟

وقال "المركز" في ردّه: "‏شكرًا لاهتمامكم، نفيدكم بأنه يمنع الصيد بهذه الطريقة، كما نكرر الشكر والتقدير لحرصكم على المحافظة على الحياة الفطرية".

وأضاف: "هذا هو جوهر الشراكة المجتمعية التي نسعى في ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تعزيزها لتحقيق رؤيتنا الطموحة معًا نحو بيئة مزدهرة ومستدامة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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