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"تويتر" يدرس السماح بتعديل التغريدات أو إلغائها بعد النشر

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"تويتر" يدرس السماح بتعديل التغريدات أو إلغائها بعد النشر "تويتر" يدرس السماح بتعديل التغريدات أو إلغائها بعد النشر
مطور التطبيقات جان ونغ اكتشف الأداة الجديدة قبل صدورها

يعمل "تويتر" في الوقت الحالي على ميزة يمكن أن توفر للمستخدمين فترة زمنية قصيرة لإعادة التفكير في نشر تغريدة حتى بعد النقر على الإرسال.

وقالت شركة تويتر إنها تختبر ميزة التراجع التي من المحتمل أن تسمح للمستخدمين بسحب التغريدة أو تصحيحها قبل نشرها رسميًّا على المنصة.

وتم اكتشاف الميزة من خلال جان مانشون ونغ، مطور التطبيقات، الذي يتمتع بسجل حافل في الكشف عن أدوات جديدة على الشبكات الاجتماعية قبل الإعلان عن صدورها.

ونشر "ونغ" صورة متحركة على تويتر تظهر شريط "تراجع" بلون أزرق أسفل الكلمات "تم إرسال تغريدتك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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