أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
الأهلي هرب من كمين إبراهيم نور الدين.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شرطة البيئة والمسطحات: ضبط 7 محال جزارة تبيع لحوما فاسدة في القليوبية

Print
شرطة البيئة والمسطحات: ضبط 7 محال جزارة تبيع لحوما فاسدة في القليوبية شرطة البيئة والمسطحات: ضبط 7 محال جزارة تبيع لحوما فاسدة في القليوبية

مصراوي Masrawy

12:40 م السبت 06 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية الطب البيطري، ضبط (7 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (178 كيلو جرام لحوم "بقرى – ضانى" ذبح خارج المجازر وتزوير أختام – 17 كيلو جرام أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (2 مصنع "غير مرخص – مرخص") بنطاق قطاع أمن القاهرة.. بمضبوطات بلغت (3 طن مواد غذائية) بدون ترخيص وبدون بيانات بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية