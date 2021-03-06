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الأمن الاقتصادي: ضبط 3069 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

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الأمن الاقتصادي: ضبط 3069 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية الأمن الاقتصادي: ضبط 3069 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

مصراوي Masrawy

12:36 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3069 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و13569 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و257 قضية في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية).

هذا وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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