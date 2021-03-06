أبرزها 9.5 طن لحوم وكبدة فاسدة.. ضبط 1248 قضية متنوعة في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط (9٫5 طن " مقطعات لحوم – كبدة" بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير ففي خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة؛ لإحكام السيطرة الأمنية.