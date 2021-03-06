أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
الأهلي هرب من كمين إبراهيم نور الدين.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

العظمى تصل لـ33.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة 6 أيام

Print
العظمى تصل لـ33.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة 6 أيام العظمى تصل لـ33.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة 6 أيام

مصراوي Masrawy

12:41 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري والذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.

وتابع الخبراء: "الارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم حتى الاثنين المقبل، واعتباراً من الثلاثاء إلى الأربعاء، تشهد البلاد ارتفاعا آخر ملحوظ في درجات الحرارة على كافةِ الأنحاء".

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24 -12 حتى الاثنين المقبل، والسواحل الشمالية 21- 14، والمناطق الجنوبية من 26 حتى 31 درجة نهارا، ثم يحدث ارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الأسبوع لتسجل درجات الحرارة على القاهرة 28 - 16، السواحل الشمالية 26-17، جنوب الصعيد 33- 15.

وأوضح الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة هو وجود شبورة مائية على القاهرة حتى شمال الصعيد، وشوائب عالقة أيضًا على القاهرة والوجه البحري، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال على السواحل الشمالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية