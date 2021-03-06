طلب إحاطة للحكومة لإنهاء الأزمات والمشكلات المزمنة داخل الشهر العقاري

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

‏تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وتساءل فيه قورة عن الأسباب الحقيقية التي وراء عدم إعلان وزارة العدل عن نتائج مسابقة الشهر العقاري لتعيين موظفين جدد داخل مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب، في بيان له اليوم السبت، أن الواقع يؤكد أن هناك مشكلات مزمنة ونقصًا وعجزًا كبيرًا من الموظفين داخل جميع مكاتب الشهر العقاري؛ وهو ما يؤكد أن هناك تكدسًا كبيرًا من المواطنين المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري لإنهاء مصالحهم اليومية داخل مكاتب الشهر العقاري.

وطالب قورة المستشارَ عمر مروان وزير العدل، باتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لحل الأزمات داخل الشهر العقاري، مؤكدًا أن حل هذه الأزمات لن يكون إلا بالإعلان عن نتائج مسابقة الشهر العقاري؛ خصوصًا أن هذه المسابقة تم الإعلان عنها منذ عام 2015، أي منذ أكثر من 6 سنوات، ولا أحد يعرف الأسباب الحقيقية التي وراء عدم حسم هذه المسابقة .

وطالب النائب الحكومة بالإسراع في وضع خطط عاجلة لتطوير وتحديث مأمورية الشهر العقاري؛ حتى تكون لديها القدرة على تنفيذ المبادرة التاريخية التي أخمد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة تطبيق قانون الشهر العقاري وإصداره قراره الإنساني بتأجيل تطبيق هذا التشريع لمدة عامين؛ وهي مدة كافية لإحداث تطوير شامل وحقيقي داخل مصلحة الشهر العقاري .

وكشف قورة عن أن وزير العدل المستشار عمر مروان، عندما كان وزيرًا لشؤون المجالس النيابية في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تعهد أمام البرلمان بحل أزمات ومشكلات الشهر العقاري؛ وها هو وزير للعدل ولا تزال مشكلات وأزمات الشهر العقاري مستمرة !