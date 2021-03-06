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ارتفاع يعقبه انخفاض حرارة وشوائب عالقة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الجمعة

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ارتفاع يعقبه انخفاض حرارة وشوائب عالقة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الجمعة ارتفاع يعقبه انخفاض حرارة وشوائب عالقة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الجمعة

مصراوي Masrawy

12:23 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 7 مارس وحتى الجمعة 12 مارس 2021.

وجاءت توقعات الأرصاد على النحو التالي:

الأحد

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الاثنين

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارا من الثلاثاء وحتى الأربعاء تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 لـ 5 درجات ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

الثلاثاء

- شوائب عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأربعاء

- شوائب عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه اعتبارا من الخميس 11 مارس وحتى الجمعة 12 مارس، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 لـ 7 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

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