أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
الأهلي هرب من كمين إبراهيم نور الدين.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

.. مراسم استقبال رسمية للرئيس بالخرطوم في مستهل زيارته للسودان

Print
بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالخرطوم في مستهل زيارته للسودان .. مراسم استقبال رسمية للرئيس بالخرطوم في مستهل زيارته للسودان

مصراوي Masrawy

12:11 م السبت 06 مارس 2021

أجريت صباح اليوم السبت، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح في العاصمة السودانية الخرطوم في مستهل زيارته الرسمية، التي تستغرق يوما واحدا، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري لكلا البلدين

واستعرض الرئيس السيسي وعبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حرس الشرف الجمهوري ثم حيا الرئيس السيسي كبار مستقبليه من الوزراء السودانيين.

وحيا البرهان أعضاء الوفد المصري المصاحب للرئيس السيسي، ثم التقط الرئيسان الصور التذكارية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق اليوم.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلاً عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيداً للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وتشهد الزيارة أيضا التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

بالفيديو.. مناورات زوارق قوات الإنزال الروسية

بالفيديو.. مناورات زوارق قوات الإنزال الروسية

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

شبكة عيون الإخبارية