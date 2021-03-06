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تكشف حقيقة احتساب درجات الترم الأول للإعدادية ضمن المجموع الكلي

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الحكومة تكشف حقيقة احتساب درجات الترم الأول للإعدادية ضمن المجموع الكلي تكشف حقيقة احتساب درجات الترم الأول للإعدادية ضمن المجموع الكلي

مصراوي Masrawy

11:36 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي.

وذكر المركز- في بيان اليوم السبت- أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي.

وأوضحت الوزارة أن نظام تقييم الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول سيتم من خلال عقد امتحان موحد، غدا الأحد، لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول داخل ورقة امتحانية واحدة بدون درجات، حيث ستكون النتيجة "اجتياز أو عدم اجتياز"، على أن يكون اجتياز الطالب لهذا الامتحان شرطًا أساسياً للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مُشددةً على أنه سيتم احتساب المجموع الكلي للطالب على امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها تحريرياً في لجان مدرسية في يونيو القادم.

في سياق متصل، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحريرياً في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي، وبالنسبة للطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول عليه التقدم للامتحان التكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطاً أساسياً للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق درجات الفصل الدراسي الثاني.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).​

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