بابا الفاتيكان: سعيد بوجودي في أرض المجد ومهد الأديان

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مصراوي Masrawy

بغداد- (د ب أ):

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، السبت، عن سعادته بوجوده في أرض المجد ومهد الأديان.

جاء ذلك خلال لقاء الاديان في مدينة أور التاريخية في العراق بحضور بابا الفاتيكان.

وقال الحر الأعظم: "أرى طريق الحج من هذا المكان الذي يذكرنا بأبينا نبي الله إبراهيم"، مضيفا: "سنتمكن من هزيمة وباء كورونا".

كان بابا الفاتيكان وصل في وقت سابق السبت إلى مدينة أور الاثرية في محافظة ذي قار، حيث كان في استقباله وفد حكومي رسمي وشيوخ عشائر وشخصيات دينية رفيعة.

وأقيمت تراتيل وقراءة نصوص في فعالية لقاء الأديان من الكتاب المقدس وآيات من القرآن وأداء صلاة موحدة مشتركة، هي الأولى من نوعها على أرض مدينة أور التاريخية، تخللها عرض شهادات رواها عددا من العراقيين من مختلف الأديان.