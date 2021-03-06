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تعرَّف على أكثر 10 دول تضرراً من وباء كورونا في عدد الوفيات

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تعرَّف على أكثر 10 دول تضرراً من وباء كورونا في عدد الوفيات تعرَّف على أكثر 10 دول تضرراً من وباء كورونا في عدد الوفيات
2.57 مليون حالة من إجمالي مصابين بلغ 116 مليون شخص حول العالم

تعرَّف على أكثر 10 دول تضرراً من وباء كورونا في عدد الوفيات

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 116 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.57 مليون وفاة، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.030.165، وإجمالي الوفيات 2.578.988.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 522.756 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.889.879.

ووفقاً لـ " اليوم"، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 262.770 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 10.869.227، في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك، بإجمالي وفيات 188.866، وإجمالي إصابات 2.119.305.

وفي المرتبة الرابعة الهند، من حيث عدد الوفيات بـ 157.548، وإجمالي الإصابات 11.173.761، وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.495، وإجمالي إصابات 4.219.788.

وسادساً إيطاليا، بإجمالي وفيات 99.271، وإجمالي إصابات 3.023.129، وفي المرتبة السابعة فرنسا، بإجمالي وفيات 88.427، وإجمالي إصابات 3.918.397 وفي المرتبة الثامنة روسيا، بإجمالي وفيات 86.821 وإجمالي إصابات 4.252.876 وفي المرتبة التاسعة ألمانيا، بإجمالي وفيات 71.693، وإجمالي إصابات 2.493.887، تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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