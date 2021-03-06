أخبار عاجلة

متى سيتمكن الأطفال من الحصول على لقاحات كورونا؟ -
محلل: سعر صرف الليرة اللبنانية سيستمر بالانخفاض إذا لم تتخذ إجراءات -
من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة) -
من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة -
من مصر | ​غطاسو الصرف الصحي أبطال حقيقيون في زمن كورونا -
من مصر | "بالفرشاة والألوان” .. مصعب ريحان يرسم البهجة في شوارع بور سعيد -
من مصر | ​مستشار وزير التعليم العالي يتحدث عن أهمية مشروع الجينوم للرعاية الصحية في مصر -
مشروع الجينوم المصري يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة -
من مصر | مجلس الوزراء ينفي إنشاء "المركز المصري للجينوم" كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية للمصريين -
من مصر | نشرة من مصر لأهم أخبار اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 30 عاماً.. إعادة رُفات سعودي فُقد في حرب الخليج

Print
بعد 30 عاماً.. إعادة رُفات سعودي فُقد في حرب الخليج بعد 30 عاماً.. إعادة رُفات سعودي فُقد في حرب الخليج
من بين 9 أخرى لأشخاص انقطعت أخبارهم عن أسرهم

بعد 30 عاماً.. إعادة رُفات سعودي فُقد في حرب الخليج

أعادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، رُفات مواطن سعودي لأسرته فُقد منذ 30 عاماً في حرب الخليج "1990 – 1991".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى أنه تمّ التعرف على تسعة رُفات بشرية، بينهم مواطن سعودي فُقدوا في حرب الخليج، وانقطعت اخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين.

وقال بيان اللجنة الثلاثية الدولية التابعة للصليب الأحمر: تمّ التعرف على الرفات أعقاب تحليلات قاطعة للحمض النووي وتمّت مطابقتها مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين.

وأُسست اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية عامي 1991 و1994 على التوالي، وذلك للمساعدة على تحديد مصير المفقودين في حرب الخليج 1990 - 1991.

وتترأس اللجنة الدوليّة للصليب الاحمر هاتين اللجنتين، وهما تتألفان من ممثلين عن المملكة العربية والعراق والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأحد بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

الأحد بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

"الوزراء اليمني" يدين ويستنكر الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية بالسعودية

"الوزراء اليمني" يدين ويستنكر الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية بالسعودية

"الوزراء اليمني" يدين ويستنكر الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية بالسعودية

"الوزراء اليمني" يدين ويستنكر الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية بالسعودية

‏بلينكن: واشنطن متلزمة بالدفاع عن السعودية حال تعرضها لعدوان

‏بلينكن: واشنطن متلزمة بالدفاع عن السعودية حال تعرضها لعدوان

شبكة عيون الإخبارية