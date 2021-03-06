فيديو.. لماذا تم طرد عائلة يهودية من طائرة أمريكية؟

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الأسرة اتهمت ركاب الطائرة بمعاداة السامية

اتهمت أسرة يهودية متدينة ركاب طائرة تابعة لشركة "فرونتير" للطيران الأمريكية بمعاداة السامية بعد طرد العائلة من الطائرة بسبب عدم وضع قناع على وجه طفل، حسب إجراءات الحماية من فيروس كورونا.

وحسب موقع "روسيا اليوم": تم إلغاء رحلة العائلة من ميامي إلى نيويورك بسبب رفضها ارتداء أقنعة الوجه.

وأشار الركاب إلى أن الرحلة ألغيت بعد مشادّة كلامية بين أسرة يهودية متدينة وطاقم الطائرة انتهت بطرد العائلة.

ويظهر مقطع فيديو في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي طرد العائلة من قبل أفراد الطاقم بسبب عدم ارتداء طفلها البالغ من العمر 18 شهرًا قناع الوجه.

