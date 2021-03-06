"هيئة الدواء" تطلق برنامج "اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية البشرية"

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء إطلاق برنامج "اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بمصانع شركات الأدوية البشرية"؛ وذلك اتساقاً مع توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الجودة العالمية بشتى المجالات والقطاعات، وانطلاقاً من رؤية الهيئة لتطبيق معايير واشتراطات الجودة العالمية بقطاع الدواء، بما يضمن دعم الاستثمار الدوائي بمصر .

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء الدكتور محمود ياسين، إن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى صناعة الدواء والأداء الرقابي بمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية، وذلك من خلال منح الهيئة شهادة اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية لبعض المستحضرات الصيدلية البشرية طبقا للمعايير التي تضعها الهيئة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء الدكتور مدحت الغباشي، إن برنامج الاعتماد يسهم في اختصار الوقت اللازم لفحص ملفات المستحضرات الصيدلية البشرية، وإصدار نتائج التحليل الخاصة بها، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري من خلال توفير دواء ذي جودة ومأمونية وفعالية للمريض.

وأضاف الغباشي أن تعزيز نموذج مراقبة الجودة من خلال برامج الاعتماد أصبح من أهم أولويات صنع السياسات التي تساهم في تقدم صناعة الدواء وتنميتها، وأن هيئة الدواء تلتزم بتطوير أطر عمل تساهم في دمج نظام الجودة في جميع مراحل الرقابة على الأدوية، وهو ما يحقق صالح المرضى وجميع الأطراف المعنية في الحصول على دواء آمن وفعال.

وأشار إلى أن الأطر التي وضعتها هيئة الدواء لهذا البرنامج متوافقة مع مواصفات شهادة ISO 17025 الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات التحليل وتمت بالتعاون مع شركاء الصناعة، لضمان توافر علاجات آمنة وفعالة بأعلى معايير الجودة، لتشجيع الاستثمار في قطاع الدواء وتعزيز القدرة التصديرية للصناعات الدوائية بمصر.

بدوره، قال الدكتور علاء نشأت عضو مجلس إدارة ورئيس العمليات الفنية بشركة "نوفارتس فارما" مصر - الراعي الرسمي لورشة العمل التي عقدت اليوم السبت بالتعاون مع هيئة الدواء للتعريف ببرنامج الاعتماد - إن البرنامج الذي أطلقته الهيئة يمثل نقلة نوعية في صناعة الدواء في مصر تماشياً مع أحدث النظم المطبقة عالمياً والذي سيساهم بدوره في تطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع الأدوية.

وأوضح نشأت أن شركة "نوفارتس فارما" مصر هي أول المنضمين والداعمين لبرنامج الاعتماد حيث تدعم الشركة سوق الدواء المصري منذ أكثر من 60 عاما وتُصنف معاملها ضمن معامل الفئة، الأمر الذي يُعد التزاما بجودة تصنيع المستحضرات الطبية.​