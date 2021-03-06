بابا الفاتيكان: الإرهاب هاجم جزءًا من التاريخ بمهاجمته العراق

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، السبت، إن الإرهاب هاجم جزءًا من التاريخ عندما هاجم العراق، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

وتابع في كلمة خلال لقاء الأديان والصلاة المشتركة من مدينة أور الأثرية: "المسلمون والمسيحيون بدأوا بعملية السلام. والسماء لن تتعب وهي باقية، وعندما ننظر اليها سنتشجع".

وأضاف الحبر الأعظم: "السلام سيجمعنا والتحالفات ستفرقنا.

كما أكّد البابا أن "الإرهاب والعنف لا يأتيان من الدين"، مُشيرًا إلى معاناة العراق عانى من الحرب والإرهاب وخاصة الايزيديين .

كان الحبر الأعظم وصل إلى "أور" الاثرية لأداء الحج الابراهيمي. والتقى رجال الدين من جميع الديانات.

وفي وقت سابق السبت، التقى بالمرجع الشيعي علي السيستاني في النجف (جنوبي العراق)، ودار الحديث خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية، ودور الايمان والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها.

ولم يُسمح للإعلام بحضور اللقاء، الذي يعتبر من أهمّ محطات زيارة البابا التاريخية إلى البلاد، واكتفي بنشر صورتين لهما على موقع "أخبار الفاتيكان".

وأكّد السيستاني للبابا على "اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية"، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتبه أعقب اللقاء الذي جمع بينهما في النجف.

وأشار السيستاني إلى ما يعاني منه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الاساسية وغياب العدالة الاجتماعية، فضلًا عن الحروب وأعمال العنف والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير.

وأشار المرجع الشيعي إلى "الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي"، داعياً "القوى العظمى" إلى "تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة".

ونوّه بـ"مكانة العراق وتاريخه المجيد وبمحامد شعبه الكريم بمختلف انتماءاته"، معرباً عن أمله في أنّ "تتجاوز البلاد محنتها الراهنة في وقت غير بعيد".

من جانبه، قال الفاتيكان إن البابا شكر السيستاني والشعب الشيعي على "رفع صوته دفاعا عن أضعف وأكثر اضطهادا" خلال بعض أكثر الأوقات عنفا في تاريخ العراق الحديث.

وأضاف، في بيان، أن رسالة السيستاني للسلام أكدت "قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي"، مشيرًا إلى أن الزيارة التاريخية كانت فرصة للتأكيد على الحاجة إلى التعاون والصداقة بين مختلف الطوائف الدينية.