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البرلمان العربي يرحب بزيارة بابا الفاتيكان "الاستثنائية" إلى العراق

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البرلمان العربي يرحب بزيارة بابا الفاتيكان "الاستثنائية" إلى العراق البرلمان العربي يرحب بزيارة بابا الفاتيكان "الاستثنائية" إلى العراق

مصراوي Masrawy

11:46 ص السبت 06 مارس 2021

القاهرة- أ ش أ:

أكد البرلمان العربي أن رسائل التضامن والمصالحة والمحبة والوحدة الوطنية، وغيرها من المعاني الإنسانية النبيلة التي حملتها الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، تكتسب أهمية خاصة في ترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الفصائل والطوائف العراقية، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار ونبذ العنف في أنحاء العراق كافة.

ورحب البرلمان العربي بهذه الزيارة التاريخية، مشيداً بدعوة قداسة البابا فرانسيس إلى تعزيز الاستقرار والسلام في العراق، الذي عانى شعبه الشقيق على مدار السنوات الماضية من ويلات الحروب والأزمات.

وأضاف أن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها تمثل تجسيداً حقيقياً لوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها بين الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان في عام 2019.

وشدد البرلمان العربي على دعمه الكامل لكافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، ويؤكد مساندته التامة للعراق ولكل ما يصون وحدته الوطنية ويعزز أمنه واستقراره الداخلي.

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