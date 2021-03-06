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تخدم 3 مدن.. رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية

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تخدم 3 مدن.. رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية تخدم 3 مدن.. رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية

مصراوي Masrawy

11:34 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أجرى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولة ميدانية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك عقب أيام من توليه رئيسا لجهاز المدينة، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وتفقد المهندس عادل النجار، خلال جولته، مشروع محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية، وتتكون من 3 مراحل بطاقة تصميمية 1.7 مليون م3/يوم، وتهدف إلى تغذية المناطق المختلفة بمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة).

وأوضح المهندس عادل النجار، أن المرحلة الأولى تعمل بطاقة إنتاجية 400 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400 ألف م3/يوم، حيث يتم ضخ المياه من مأخذ العياط إلى محطة رافع دهشور إلى محطة التنقية من خلال 3 خطوط قطر 2200 مم .

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على أهمية مرفق مياه الشرب وضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية، مشددا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

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