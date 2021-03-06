إسرائيل تؤجل تطعيم العمال الفلسطينيين ضد كورونا لعدم توافر ميزانية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

تل أبيب- (بي بي سي):

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن وزارة الصحة الاسرائيلية أجلت حملة تطعيم العمال الفلسطينيين المقررة يوم الأحد، بسبب عدم توفر الميزانية.

وكتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مصادر مطلعة عزت التأخير إلى رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس، تمويل حملة التطعيم من موازنة خارجية لم يتم إقرارها بعد.

وتقود إسرائيل إحدى أكبر حملات التطعيمات ضد وباء كوفيد ١٩ في العالم.

وتتعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية لعدم شمول الفلسطينيين في حملة التطعيم.