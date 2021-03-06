قتل بـ 5 طلقات.. سعفان يتابع مستحقات مصري بالسعودية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات العامل "عشري محمد حسين" الذي لقي حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودي بعد نشوب مشاجرة بينهما، كما أصيب ابن أخيه "حسين سامي محمد عوض" بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، فضلا عن متابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقي الملابسات.

وكلف الوزير الملحق العمالي بالرياض بزيارة المصاب بالمستشفى، ومتابعة حالته أولا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتأكيد له على أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقهم كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن العامل الذي لقي حتفه ويدعى "عشري محمد حسين" وابن أخيه "حسين سامي محمد عوض" المصاب بطلق ناري من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ.

ولفت إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على الجاني ويخضع حالياً للتحقيق، وتتابع القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي إلى أن القنصلية أوفدت على الفور مستشارها القانوني إلى البحث الجنائي والنيابة والطب الشرعي والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث، بعد أن نجحت السلطات السعودية في القبض على الجاني عقب الحادث بفترة وجيزة.

كما تتابع القنصلية عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وتؤكد استمرارها في متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانوني، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية.