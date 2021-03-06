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غدا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً للفائزين بحي اللوتس بالقاهرة الجديدة

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غدا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً للفائزين بحي اللوتس بالقاهرة الجديدة غدا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً للفائزين بحي اللوتس بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

11:28 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- مصراوي:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 7 مارس 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بحي اللوتس (G H) للفائزين بها، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم غدا الأحد 7/3/2021، تسليم القطع التالية (1 – 3 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 22 – 25 – 27 – 29 – 34 – 35 – 38 – 39 – 55 – 67 – 73 – 74 – 79 – 80 – 92 – 94)، وسيتم يوم الثلاثاء 9/3/2021، تسليم القطع التالية (98 – 104 – 108 – 112 – 116 – 122 – 124 – 136 – 140 – 145 – 148 – 149 – 151 – 158 – 159 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 174 – 175 – 178 – 179 – 181 – 186).

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: سيتم يوم الخميس 11/3/2021، تسليم القطع التالية (191 – 192 – 193 – 197 – 202 – 203 – 206 – 208 – 209 – 214 – 215 – 223 – 226 – 237 – 240 – 241 – 247 – 248 – 249 – 250 – 255 – 259 – 268 – 274 – 275)، وسيتم يوم الأحد 14/3/2021، تسليم القطع التالية (277 – 281 – 283 – 284 – 287 – 288 – 292 – 296)، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الأيام من الاثنين 15/3/2021 : الخميس 18/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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