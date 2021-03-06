مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطويرالمدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، جولة تفقدية بعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك لتفقد الأعمال الجارية ودفع العمل بالمشروعات وتسريع وتيرته.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، المحاور الرئيسية للمدينة، ثم الحي السكني الخامس، ثم الحي الحكومي والحي السكني الثالث، واطلعوا على معدلات نسب الإنجاز المحققة ومقارنتها بنسب الإنجاز المستهدفة، حيث تم التأكيد على دفع وتيرة العمل واستمرار العمل علي مدار الساعة مع توفير أطقم عمالة على ورديات عمل طوال اليوم دون توقف للمشروعات.

وفي سياق متصل، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاً مع العاملين بالجهاز من نواب ومعاونين ومديري الإدارات، فور توليه رئيسا للجهاز، أكد خلاله على مدى أهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته كرئيس لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث حجم المشروع وحجم العمل المنوطة به وزارة الإسكان بالمدينة، والذي يعتبر محط أنظار العالم أجمع، وقال معبرا عن ذلك " إن مشروع العاصمة الإدارية شرف لأي مواطن أن يعمل به بدءا من العامل وحتى رئيس المدينة، من حيث الإنجاز التاريخي في ظل هذه الحقبة الزمنية العظيمة التي تشهدها البلاد تحت مظلة قيادة حكيمة، تسابق الزمن لتنمية البلاد ".

كما وجه المهندس شريف الشربينى، الشكر للمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة السابق، عما بذله من مجهودات منذ بدء المدينة وحتى تاريخه، متمنياً له كامل التوفيق والسداد في عمله الجديد، كرئيس لجهاز أكتوبر الجديدة.