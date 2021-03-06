حفاوة بالغة من الأهالي وشكر للسيسي.. مدبولي يتابع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية، للتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

رافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ومسؤولو القوات المسلحة والداخلية، وممثلو مؤسسة "حياة كريمة".

وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة كل المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لا سيما المشروعات التي تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"؛ من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ رئيس الوزراء والوفد المرافق له من قرية شمّا، التابعة لمركز أشمون، وهي إحدى القرى المستهدفة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية؛ للتعرف على وصف مستهدفات كل مشروع، والتكلفة التقديرية له، وكذلك المدى الزمني اللازم للتنفيذ، وموقف توافر الأراضي، والإجراءات المطلوبة، حتى يتسنى تذليل أي معوقات قد تطرأ؛ لدفع سير العمل بالمشروعات قدماً.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات المستهدفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شما والتي تتضمن تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لعدد 33 شارعًا بطول 3.8 كم، وكذا تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي لعدد 20 شارعًا بطول 11.4 كم، إلى جانب تدعيم محطة شما المرشحة والارتوازي، وتدعيم محطات رفع الصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي بطاقة 10.000 م3/يوم.

وتتضمن المشروعات تنفيذ توسعات بمحطة صرف صحي شما وطهواي، بطاقة 15 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية للقرى المحرومة، وفي ما يتعلق بمجال مياه الشرب، فتتضمن المشروعات المخططة بالقرية إنشاء خزان سعة 500 م3، بمحطة شما الارتوازية، ورفع كفاءة الطلمبات المرشحة، وطلمبات العكرة، بمحطة شما النقالي، إلى جانب إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنواحي القرية؛ خصوصًا بالشوارع المحرومة.

وفي مجال التعليم، تمت الإشارة إلى الاحتياج إلى توفير قطعة أرض بمساحة 3500 م2، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي تخدم أبناء القرية؛ لتضم 29 فصلاً، بينما يشمل مجال الكهرباء إنارة عدد من الطرق؛ أبرزها الطريق من كوبري عباس برملة الإنجب حتى كوبري النعناعية بعدد 72 عمودًا، وكذا طريق منطقة جلال بعدد 10 أعمدة، وإنارة منطقة محمود شرف الدين بعدد 5 أعمدة، وتركيب عدد 4 محولات قدرة 100 كيلوفولت، لإنارة عدة مناطق بقرية شما، وفي قطاع الغاز الطبيعي سيتم تنفيذ خط من منشأة سلطان بقطر 250مم.

وفي هذا السياق، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع توصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى مركز أشمون، والذي يشمل توصيل الغاز الطبيعي لعدد 54 قرية بالمركز؛ بما في ذلك الوحدات السكنية، والمحلات التجارية، والمخابز البلدي، ويتم البدء بقرية "شما" كنموذج مبدئي لباقي القرى التي سيتم العمل بها تباعا، وذلك بأطوال خطوط الضغط العالي 7 بارات لقرية شما بطول 18 كم طوليًّا، وتبلغ أطوال خطوط الضغط المنخفض لقرية شما 40 كم طوليًّا، ومن المخطط أن يخدم هذا المشروع سكان القرية والذين يصل عددهم إلى 29598 نسمة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض حول المشروعات المستهدفة في مجال الطرق والنقل لخدمة القرية، والتي تتضمن رصف عدة طرق؛ أبرزها طريق المقابر بطول 1.2 كم، وطريق المحطة بطول 1.2 كم، وكذلك الطريق من كوبري النعناعية مروراً بمحطة المرشحة حتى تقاطع طريق رملة الأنجب بطول 3 كم، فضلاً عن رصف طريق رملة الإنجب ـ شما، بطول 4.75 كم، وتنفيذ طريق القنطرة البيضاء- شما، بطول 11 كم، وتنفيذ كوبري مسعود- شما، بطول 9 كم.

وتعرف رئيس الوزراء على عدد من الخدمات المخطط تنفيذها بقرية شما بمركز أشمون، ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ ومن بينها إقامة مجمع مصالح بقرية شما، يتضمن وحدة محلية، ومكاتب؛ للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مركز تكنولوجي متطور، وإنشاء سوق حضارية نموذجية، وإنشاء موقف سيارات نموذجي، ووحدة إطفاء، وتوفير سيارة إطفاء بالوحدة، إلى جانب تنفيذ أعمال لتطوير وتجميل مدخل القرية، وشراء معدات لأعمال النظافة والتجميل وإدارة المخلفات، وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية وتجهيزها، وإنشاء وإحلال مسكن ملائم لعدد 158 مستحقًّا.

وتتضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها كذلك دعم وتركيب خطوط اتصالات تصل إلى 300 خط، في إطار مشروعات التحول الرقمي.

وتجول رئيس الوزراء مترجلًا في شوارع القرية ومعه مجموعة الوزراء والمسؤولين، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التي تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالي القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسؤولين، وعبرت سيدات القرية عن سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على هذه المبادرة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه معرضًا لمنتجات الحرف اليدوية بقرية شما، والتي تتميز بها قرى المحافظة بصناعة مصرية 100%، حيث يمارس هذا النشاط شريحة كبيرة من أبناء القرى، وينتجون أعمالًا مميزة، ويضم المعرض منتجات من السجاد والأرابيسك والأخشاب من العمل اليدوي المتقن، وأعمال الصدف والتحف.

ووجه مدبولي بضرورة دعم الصناع الحرفيين ومنتجاتهم من خلال توفير الدعم الفني لهم، وإتاحة المزيد من برامج التدريب، إلى جانب العمل على تنظيم معارض دائمة لتسويق هذه المنتجات، على أن تدخل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".