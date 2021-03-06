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بابا الفاتيكان يؤكد أهمية التعاون بين الطوائف الدينية العراقية

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بابا الفاتيكان يؤكد أهمية التعاون بين الطوائف الدينية العراقية بابا الفاتيكان يؤكد أهمية التعاون بين الطوائف الدينية العراقية

مصراوي Masrawy

11:23 ص السبت 06 مارس 2021

الفاتيكان- أ ش أ:

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، السبت، أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية لتنمية الاحترام المتبادل والحوار للمساهمة في خير العراق والمنطقة للبشرية جمعاء.

وذكر الفاتيكان - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"العراقية - أن البابا قدم الشكر للمرجعية الشيعية العليا آية الله علي السيستاني، خلال لقائه في محافظة النجف، على مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة؛ دفاعا عن الأضعف والأكثر اضطهادا، مؤكدا قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي.

وأشار البيان إلى أن "قداسة البابا كرر صلاته إلى الله من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة لأرض العراق الحبيبة والشرق الأوسط والعالم أجمع".

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