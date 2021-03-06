أخبار عاجلة

متى سيتمكن الأطفال من الحصول على لقاحات كورونا؟ -
محلل: سعر صرف الليرة اللبنانية سيستمر بالانخفاض إذا لم تتخذ إجراءات -
من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة) -
من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة -
من مصر | ​غطاسو الصرف الصحي أبطال حقيقيون في زمن كورونا -
من مصر | "بالفرشاة والألوان” .. مصعب ريحان يرسم البهجة في شوارع بور سعيد -
من مصر | ​مستشار وزير التعليم العالي يتحدث عن أهمية مشروع الجينوم للرعاية الصحية في مصر -
مشروع الجينوم المصري يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة -
من مصر | مجلس الوزراء ينفي إنشاء "المركز المصري للجينوم" كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية للمصريين -
من مصر | نشرة من مصر لأهم أخبار اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

استقبال البابا فرنسيس بالحمام الأبيض في النجف

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الحوت العالق

الحوت العالق

إجراءات أمنية مشددة في يريفان وتواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة باشينيان

إجراءات أمنية مشددة في يريفان وتواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة باشينيان

أمطار غزيرة وفيضانات في الإكوادور

أمطار غزيرة وفيضانات في الإكوادور

هجوم سيبراني أمريكي محتمل.. ما رد روسيا؟

هجوم سيبراني أمريكي محتمل.. ما رد روسيا؟

شبكة عيون الإخبارية