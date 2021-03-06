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بخلاف كورونا.. تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمين صينيين

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بخلاف كورونا.. تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمين صينيين بخلاف كورونا.. تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمين صينيين

مصراوي Masrawy

11:02 ص السبت 06 مارس 2021

وكالات:

أكدت الصين، السبت، تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين، المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، في بيان أوردته "رويترز"، إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين.

وفي إقليم خبي، تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر، بحسب البيان.

والصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم. وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.

والأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن تفش آخر للمرض في بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

يأتي ذلك فيما سجّل البر الرئيسي الصيني 10 إصابات جديدة بكوفيد-19 أمس الجمعة، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان، السبت.

ووفق البيان، فإن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 23 بعد أن كانت 12 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89962 حالة، بينما لازال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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