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"حسب المدرسة" .. التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب النقل

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"حسب المدرسة" .. التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب النقل "حسب المدرسة" .. التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب النقل

مصراوي Masrawy

11:00 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

وقال مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لمصراوي، إن إعلان نتيجة صفوف النقل، سيكون حسب كل مدرسة، مؤكدا أنه من المقرر بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف عطية، أن التركيز حاليا داخل المدارس والإدارات التعليمية على استكمال الامتحانات المتبقية لصفوف النقل وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرجاء امتحان في المواد غير المضافة إلى المجموع إلى نهاية العام الدراسي.

وكانت الوزارة قد صممت مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية، حيث بدأت الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

كما أن الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

كما أن جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

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