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ضبط 4 أشخاص استولوا على6.1 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية

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ضبط 4 أشخاص استولوا على6.1 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية ضبط 4 أشخاص استولوا على6.1 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية

مصراوي Masrawy

10:44 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بمباحث ، القبض على 4 من أصحاب المخابز استولوا على6.1 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام بعض أصحاب المخابز البلدي بالتلاعب بمنظومة الدعم، واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 4 من أصحاب المخابز ينطلق دوائر أقسام الخصوص وشبرا الخيمة والقناطر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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