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قتل بـ5 طلقات.. "القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة مصري وإصابة أبن أخيه بالسعودية

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مصراوي Masrawy

10:29 ص السبت 06 مارس 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تفاصيل وفاة عامل مصري قتل بخمس طلقات نارية وإصابة أبن أخيه بالسعودية.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن العامل يدعى "عشرى محمد حسين" ولقي حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودي بعد نشوب مشاجرة بينهما، كما أصيب أبن أخيه "حسين سامى محمد عوض" بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة.

ووجه الوزير، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقي الملابسات.

وكلف الوزير، الملحق العمالي بالرياض بزيارة المصاب بالمستشفي، ومتابعة حالته أولا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان ، والتأكد له علي أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقهم كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن العامل الذي لقي حتفه من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ، مشيرا إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على الجاني ويخضع حالياً للتحقيق، وتتابع القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.

وأشار رجائي، إلى أن القنصلية أوفدت على الفور مستشارها القانونى إلى البحث الجنائى والنيابة والطب الشرعى والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث، بعد أن نجحت السلطات السعودية فى القبض على الجاني عقب الحادث بفترة وجيزة.

كما تتابع القنصلية عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وتؤكد استمرارها فى متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانونى ، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية.
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