أخبار مبشّرة من بريطانيا.. تراجع وفيات "كورونا" 41 % خلال أسبوع

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هانكوك: برنامج التطعيم يحمي الرعاية الصحية وينقذ الأرواح في أنحاء البلاد

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك؛ إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا «كوفيد-19» في بريطانيا تراجعت بنسبة 41 في المئة خلال أسبوع، بينما شهدت حالات الدخول إلى المستشفيات أسرع انخفاض لها على الإطلاق.

وأوضح هانكوك؛ في إفادة صحافية في داونينج ستريت، أمس (الجمعة)، إن الوفيات البريطانية مستمرة في الانخفاض مع تنفيذ برنامج التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

وقال هانكوك، بحسب وكالة الأنباء البريطانية، إن «عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد ينخفض بشكل كبير»، حيث أظهرت البيانات أن متوسط سبعة أيام للوفيات البريطانية في غضون 28 يوماً من الاختبار الإيجابي، بحلول تاريخ الوفاة، انخفض من 424 في 17 فبراير (شباط) إلى 248 في 24 فبراير.

ويعد هذا انخفاضاً بنسبة 41 في المئة، ويمثل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ذروة الموجة الثانية للجائحة.

وأوضح هانكوك؛ أنه لا يزال هناك 12136 شخصاً في المستشفيات البريطانية مصابين بكوفيد-19 وهو عدد «مرتفع للغاية»، لكن متوسط سبعة أيام لعدد حالات الدخول الجديدة إلى المستشفيات هو 900، وهو «الأدنى منذ أكتوبر».

وتظهر الأرقام أن المتوسط لسبعة أيام لدخول المستشفيات البريطانية إثر الإصابة بكورونا انخفض من 1265 حالة في 19 فبراير إلى 900 حالة في 26 فبراير.. ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 29 في المئة، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ ذروة الموجة الثانية.

وأكّد هانكوك؛ أن «جميع البيانات تظهر أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن برنامج التطعيم يحمي خدمة الرعاية الصحية، وينقذ الأرواح في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف: «ليس ذلك فحسب، فهناك عدد أقل من الأشخاص الذين يموتون بجميع الأسباب في دور رعاية المسنين مقارنة بالعدد المعتاد في هذا الوقت من العام».

يُذكر أن أكثر من مليون شخص في بريطانيا تلقوا جرعتين من لقاح كوفيد-19، بينما تلقى ما يقرب من 21.4 مليون شخص جرعة واحدة.