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.. لماذا تم طرد عائلة يهودية من طائرة أمريكية؟

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فيديو.. لماذا تم طرد عائلة يهودية من طائرة أمريكية؟ .. لماذا تم طرد عائلة يهودية من طائرة أمريكية؟
الأسرة اتهمت ركاب الطائرة بمعاداة السامية

فيديو.. لماذا تم طرد عائلة يهودية من طائرة أمريكية؟

اتهمت أسرة يهودية متدينة ركاب طائرة تابعة لشركة "فرونتير" للطيران الأمريكية بمعاداة السامية بعد طرد العائلة من الطائرة بسبب عدم وضع قناع على وجه طفل، حسب إجراءات الحماية من .

وحسب موقع " اليوم": تم إلغاء رحلة العائلة من ميامي إلى نيويورك بسبب رفضها ارتداء أقنعة الوجه.

وأشار الركاب إلى أن الرحلة ألغيت بعد مشادّة كلامية بين أسرة يهودية متدينة وطاقم الطائرة انتهت بطرد العائلة.

ويظهر مقطع في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي طرد العائلة من قبل أفراد الطاقم بسبب عدم ارتداء طفلها البالغ من العمر 18 شهرًا قناع الوجه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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