تلاعب بـ"قنبلة صافر".. "الإرياني": تراجع حوثي عن اتفاق أممي للمرة الرابعة

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تساءل: "هل بات المجتمع الدولي يدرك أننا أمام ميليشيا إرهابية شعارها الموت؟"

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، وتضع المزيد من العراقيل والعقبات، مشيرًا إلى تراجعها للمرة الرابعة عن اتفاق يتيح وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة ومباشرة مهمة تقييم وصيانة الناقلة.

وأوضح "الإرياني"، في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، تتخذ ناقلة النفط صافر كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ومادية دون اكتراث بالعواقب الخطيرة لتسرب أو غرق أو انفجار الناقلة؛ الأمر الذي يضع اليمن والمنطقة والعالم برمته أمام كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة وغير مسبوقة.

وأضاف: «هل بات المجتمع الدولي يدرك أننا أمام ميليشيا إرهابية شعارها الموت ولا تأبه بالقرارات الدولية، وأنها تتخذ من الناقلة صافر أداة للضغط والابتزاز والمساومة في مواجهة الحكومة الشرعية والإقليم والعالم، دون أي اكتراث بحياة اليمنيين ومصالح اليمن، ولا العواقب الكارثية التي ستمتد لعقود قادمة».