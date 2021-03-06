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"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية يمتد إلى نجران

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"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية يمتد إلى نجران "الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية يمتد إلى نجران
يشمل المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءً من منطقتَي مكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية؛ يمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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