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بايدن يعلن تمديد قانون الطوارئ بشأن العقوبات ضد إيران

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بايدن يعلن تمديد قانون الطوارئ بشأن العقوبات ضد إيران بايدن يعلن تمديد قانون الطوارئ بشأن العقوبات ضد إيران

مصراوي Masrawy

08:42 ص السبت 06 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد سريان قانون الطوارئ الوطني حول العقوبات ضد إيران، الصادر عام 1995، لمدة عام آخر.

وكتب بايدن في إشعار أرسله إلى الكونجرس - وفق ما نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني اليوم /السبت/ - أن تصرفات وسياسات الإيرانية لا تزال تشكل تهديدًا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

وأضاف: لهذه الأسباب، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 12957 فيما يتعلق بإيران والإبقاء على العقوبات الشاملة السارية ضدها للرد على هذا التهديد.​

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