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فرنسا ترحب باتفاق الاتحاد الأوروبي مع واشنطن بشأن نزاع بين "إيرباص وبوينج"

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فرنسا ترحب باتفاق الاتحاد الأوروبي مع واشنطن بشأن نزاع بين "إيرباص وبوينج" فرنسا ترحب باتفاق الاتحاد الأوروبي مع واشنطن بشأن نزاع بين "إيرباص وبوينج"

مصراوي Masrawy

07:41 ص السبت 06 مارس 2021

باريس- (أ ش أ):
رحبت فرنسا بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن بخصوص تعليق الرسوم الجمركية المفروضة لمدة أربعة أشهر في نزاع بشأن دعم صناعة الطائرات.

وقال وزير المالية برونو لو مير "نحن أخيرا ننهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا والتي لا تؤدي إلا إلى الخسارة.. أنا سعيد بزارعيي الكروم الفرنسيين.. يجب أن نواصل السير على طريق التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي"، وفقا لقناة ( اليوم).

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، قالت بعد محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "لقد اتفقت مع الرئيس بايدن على تعليق كل رسومنا المفروضة في إطار الخلافات بين إيرباص وبوينغ، على منتجات صناعة الطيران وكذلك تلك غير المتعلقة بهذه الصناعة، لفترة أولية من أربعة أشهر".​

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