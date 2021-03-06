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سلسلة من الهزات الارتدادية بالقرب من نيوزيلندا في أعقاب زلازل قوية

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سلسلة من الهزات الارتدادية بالقرب من نيوزيلندا في أعقاب زلازل قوية سلسلة من الهزات الارتدادية بالقرب من نيوزيلندا في أعقاب زلازل قوية

مصراوي Masrawy

07:36 ص السبت 06 مارس 2021

ولنجتون- (د ب أ):
لا تزال نيوزيلندا تتعرض لسلسلة من الهزات الارتدادية بعد يوم من وقوع زلازل قوية أدت إلى إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ووقعت ثلاثة زلازل كبيرة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة قبالة ساحل نورث أيلاند ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء وإصدار تحذير من تسونامي تم ألغاؤه في فترة ما بعد الظهر بعد أن مر تهديد حدوث موجة كبيرة.

واليوم السبت، سجل مركز مراقبة البراكين المحلي أكثر من عشرة هزات ارتدادية بلغت قوتها 4 درجات في الساعات الأولى من الصباح، بما في ذلك هزة بلغت قوتها 1ر6 درجة وأخرى 4ر5 درجة على مقياس ريختر. وتم تصنيف معظمها على أنها ضعيفة.

كما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سلسلة من الهزات الارتدادية.

وقال عالم الزلازل مات جيرستينبيرجر، في تصريحات نقلها راديو نيوزيلندا، إن استمرار الزلازل أمر طبيعي، لكنه حذر السكان وطالب بتوخي الحذر بشأن خطر حدوث موجات مد عاتية.

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، وقعت ثلاثة زلازل كبيرة، وبدأت بزلزال بقوة 1ر7 درجة قبالة "ايست كيب" لنيوزيلندا.

وبعد فترة وجيزة وقع زلزالان آخران بقوة 4ر7 درجة و1ر8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزر كيرماديك، على بعد 800 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لنورث ايلاند.

وفي فبراير الماضي، أحيت نيوزيلندا ذكرى مرور 10 سنوات على زلزال كرايستشيرش الكبير الذي خلف 185 قتيلاً.​

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