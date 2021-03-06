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نسيت كلمة سر التسجيل في المنصة الإلكترونية للكهرباء؟.. اتبع الخطوات التالية

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مصراوي Masrawy

07:30 ص السبت 06 مارس 2021

​كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء ، إنه ند فقدان كلمة سر المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تحويل الممارسات إلى عدادات كودية، يجب عليه القيام بعدد من الخطوات لمتابعة طلبه وتركيب العداد في النهاية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أنه في حالة استعادة أو نسيان كلمة المرور يتم الدخول على رابط استعادة كلمة المرور من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء، لتظهر له خطوات التنفيذ.

وأوضح المصدر أنه يتم اختيار إحدى الطرق من استعادة كلمة المرور منها البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية، ثم يكتب البريد الإلكتروني أو الهاتف الذي تم التسجيل به ثم يتم بعدها إرساله إلى الهاتف المسجل بها كود، يتم إدخاله بعدها يتم إعادة اختيار كلمة المرور.

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