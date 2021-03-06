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المكسيك تسجل 6 آلاف و797 إصابة جديدة بكورونا و712 حالة وفاة

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المكسيك تسجل 6 آلاف و797 إصابة جديدة بكورونا و712 حالة وفاة المكسيك تسجل 6 آلاف و797 إصابة جديدة بكورونا و712 حالة وفاة

مصراوي Masrawy

06:05 ص السبت 06 مارس 2021

مكسيكو سيتي- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 6 آلاف و797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و712 وفاة، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة- في إحصائية جديدة، حسبما نقلت قناة ( اليوم) - بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل إلى مليونين و119 ألفا و305 حالات، كما ارتفاع عدد ضحايا الجائحة إلى 189 ألفا و578 شخصا.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ 3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.​

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مصراوي Masrawy

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