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احتجاجات باراجواي المناهضة للحكومة تتحول إلى أعمال شغب

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احتجاجات باراجواي المناهضة للحكومة تتحول إلى أعمال شغب احتجاجات باراجواي المناهضة للحكومة تتحول إلى أعمال شغب

مصراوي Masrawy

06:03 ص السبت 06 مارس 2021

أسونسيون- (د ب أ):
تحولت الاحتجاجات ضد في باراجواي إلى أعمال شغب يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات بثتها "ايه بي سي"، أنه بعدما بدأت المظاهرات ضد الفساد ونقص الأدوية خلال جائحة بشكل سلمي، ألقى مهاجمون الحجارة على الشرطة في وسط العاصمة أسونسيون.

وأطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي على المتظاهرين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع.

يذكر أن النظام الصحي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على وشك الانهيار.

واضطرت الحكومة مؤخرًا إلى الاعتراف بوجود نقص في الأدوية لعلاج مرضى كوفيد-19 وأن جميع أسرة العناية المركزة تقريبًا في المستشفيات العامة كانت ممتلئة.

واستقال وزير الصحة خوليو مازوليني تحت ضغط شعبي.

وحتى الآن، سجلت باراجواي نحو 165 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتوفي أكثر من 3200 مريض بسبب كوفيد-19.

يذكر أن عدد سكان باراجواي يبلغ نحو سبعة ملايين نسمة، وغالباً ما تكون البنية التحتية للرعاية الصحية فقيرة، خاصة في المناطق الريفية.​

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مصراوي Masrawy

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