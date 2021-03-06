أخبار عاجلة

توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار -
يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض -
شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎ -
"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة -
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة -
إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ -
دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​اليوم.. للطيران تسيّر 62 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

Print
​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 62 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب ​​اليوم.. للطيران تسيّر 62 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

05:00 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 62 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، ميلانو، جينيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، البحرين، عُمان، نيروبي، آديس أبابا، الشارقة، أربيل، عنتيبي، الخرطوم) و16 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية